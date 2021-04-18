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У Львові вперше висадили алею чорних італійських тополь

Юлія Осим

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У Львові з’явилася перша алея чорних тополь «Італіка». Дерева висадили на Сихові у межах гробальної ініціативи «Озеленення планети». Про це повідомила керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

Завдяки акції 17 квітня у місті з’явилося 18 нових дерев – чорних італійських тополь.

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«Пам’яттю про сьогоднішній день стане перша у Львові алея Тополь Чорних Італіка! Я відверто не долюблюю Київ. Але є предмет великої моєї заздрості до цього міста. Це бульвари пірамідальних тополь. Від сьогодні матимемо таку першу свою!», – написала Сладкова у Facebook.

Також вона додала, що біля Галицького ринку у центрі Львова висадили Сріблястий Клен.

Зазначимо, що тополя чорна «Італіка» була виведена у в італійській Ломбардії на рубежі 17-18 століть. Приблизно з 1750 року дерево висаджувалося по усій Європі. Через вузьку колоновидну форму воно отримало й іншу назву «Пірамідаліс». Італійська тополя ідеально підходить для міських умов, тому стала невід’ємною частиною ландшафтів міст.

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