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У Львові помер письменник і науковець Олег Гринів

Юлія Осим

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На 80-му році життя помер львівський письменник, доктор філософських наук, викладач Львівського державного університету фізичної кульутри Олег Гринів. Про втрату повідомив його товариш, журналіст Богдан Кушнір у Facebook.

«Не стало Олега Гриніва. Він був моїм викладачем в університеті Франка, ми товаришували зі студентських років. Він писав цікаві та патріотичні статті для “Молоді України”, “Голосу України” та інших видань. Прекрасна людина, блискучий викладач і науковець. Мав тонке почуття гумору і був дуже позитивною людиною. Таким я запам’ятаю Олега Івановича назавжди», –  написав Богдан Кушнір.

Зазначимо, Олег Гринів був науковцем, поетом і письменником, журналістом, педагогом. Він напрацював великий теоретичний доробок з української націології, висвітлений у багатьох публікаціях, обґрунтував дві оригінальні концепції — вітакреатизму як різновиду філософії персоналізму й концепцію «Українці у Другій світовій війні».

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Народився у с. Малогорожанка Миколаївського району Львівської області. Працював у низці закладів вищої освіти Львова й Києва, зокрема у Львівському політехнічному інституті, Львівському державному університеті імені Івана Франка, Київському міжнародному університеті, а також в Інституті народознавства НАН України й Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Дотепер викладав філософію для аспірантів і студентів магістратури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Олег Гринів — лауреат Всеукраїнської премії імені І. Огієнка в галузі науки (2008 р.). Занесений до “Енциклопедії сучасної України”. У його доробку — понад 500 наукових, ¬науково-публіцистичних і навчально-методичних праць, серед яких 20 монографій, 7 посібників, а також більше ніж 30 методичних розробок.

Фото Львівського державного університету фізичної культури

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