У ЛОДА показали сім мурованих храмів, які подали на «Велику реставрацію»

Відеоролик про сім мурованих храмів Львівщини, які є пам’ятками архітектури XVI – XVIII ст., презентували у департаменті архітектури та містобудування ЛОДА. Ці об’єкти є претендентами на відновлення у межах державної програми «Велика реставрація». Відео представили на сторінці департаменту у Facebook.

Зокрема, у ролику показано сім давніх мурованих храмів, розташованих на території Львівщини:

Лаврівський монастир XVII ст.

Костел всіх святих у Годовиці 1758 р.

Костел в Комарно XVII ст.

Костел Бенедиктинок XVII ст.

Костел Святого Марка у Варяжі XVII ст.

Монастир Домініканок у Белзі XVII ст. – XVIII ст.

Вежа Корнякта XVI ст.

Окрім того, презентований ролик приурочено до Міжнародного дня пам’яток та визначних місць, який відзначають 18 квітня. Відео є першим з серії про пам’ятки, які Львівщина запропонувала до участі в програмі в культурі. Загалом таких об’єктів – майже 40.

«На жаль, участь у відборі не означає перемогу, але точно скеровує увагу громад, управлінців, туристів, пам’яткоохоронців і всіх нас – на те, яким багатством ми володіємо і що маємо берегти», – наголосили у департаменті.

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