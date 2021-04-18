ОСТАННІ НОВИНИ

1 300 км до війни: у львівському парку встановили дорожній знак-символ боїв за Дебальцеве

Юлія Осим

|

У Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові 17 квітня встановили символічний дорожній знак, який вказує, за скільки кілометрів триває війна. Він символізує бої за Дебальцеве 2015-го та Світлодарську дугу. Про це повідомили у парку.

На заході вшанували пам’ять усіх загиблих бійців, які не повернулися додому з російсько-української війни.

Реклама партнерів

Також презентували книгу про Василя Сліпака оперного співака зі Львова, який загинув у кінці червня 2016-го в бою поблизу Світлодарська.

Нагадаємо, бої за Дебальцеве тривали від червня 2014-го, але найтяжчими стали зимові бої у січні-лютому 2015-го. Відвоювання Дебальцевого стало другим після Іловайська масштабним випадком, де була використана російська армія у війні на сході Україїни.

Взимку 2015 року з Дебальцевого сили АТО відійшли на Світодарську дугу лінію оборони, де досі стоять на варті українських територій.

Фото Мар’яни Попович

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...