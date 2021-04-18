1 300 км до війни: у львівському парку встановили дорожній знак-символ боїв за Дебальцеве

У Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові 17 квітня встановили символічний дорожній знак, який вказує, за скільки кілометрів триває війна. Він символізує бої за Дебальцеве 2015-го та Світлодарську дугу. Про це повідомили у парку.

На заході вшанували пам’ять усіх загиблих бійців, які не повернулися додому з російсько-української війни.

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Також презентували книгу про Василя Сліпака – оперного співака зі Львова, який загинув у кінці червня 2016-го в бою поблизу Світлодарська.

Нагадаємо, бої за Дебальцеве тривали від червня 2014-го, але найтяжчими стали зимові бої – у січні-лютому 2015-го. Відвоювання Дебальцевого стало другим після Іловайська масштабним випадком, де була використана російська армія у війні на сході Україїни.

Взимку 2015 року з Дебальцевого сили АТО відійшли на Світодарську дугу – лінію оборони, де досі стоять на варті українських територій.

Фото Мар’яни Попович

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