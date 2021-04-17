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Помер український письменник і громадський діяч Володимир Яворівський

Юлія Осим

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На 79 році життя помер відомий український письменник та громадсько-політичний діяч Володимир Яворівський. Про це повідомив ексдепутат Львівської міської ради Ігор Телішевський у Facebook.

«Відійшов у вічність Вололимир Яворівський – український письменник, громадсько-політичний діяч, один із творців української незалежності. Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять», –  написав Телішевський.

Зазначимо, Володимир Яворівський український письменник, громадсько-політичний діяч, був народним депутатом України I, II, IV-VІІ скликань. Він – один із засновників Народного руху України у 1989 р., борців за Незалежність України. У 2001-2011 роках очолював Національну спілку письменників України. Автор понад 10 романів, понад 20 збірок оповідань, нарисів, повістей.

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