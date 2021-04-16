Вихідні у травні: скільки відпочиватимуть українці

У травні 2021 року на українців чекають два довгих вікенди, що триватимуть з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня включно. Про це інформує Главком.

На початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно.

Вихідні з нагоди Дня праці, який святкують 1 травня, та Великодня, який цьогоріч святкують у неділю, 2 травня, переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня.

За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки свято збігається з вихідним днем, то наступний день після нього стане неробочим. Відповідно, 10 травня українці також відпочиватимуть. Завдяки цій святковій даті українці отримають три дні поспіль вихідних – із 8 по 10 травня.

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Загалом у завершальний місяць весни 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних.

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