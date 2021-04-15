Війна на Сході, безробіття та коронавірус: українці назвали головні проблеми країни

Більшість українців вважають ключовими проблемами країни війну на Сході України, безробіття та пандемію коронавірусу. Про це свідчать результати соціологічного опитування «Рейтинг».

Так, опитування показало, що ключовими проблемами країни респонденти вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%). У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Також 27% опитаних вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій, 21% – хабарництво та корупцію у владі, по 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

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На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%).

Епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%, військовий конфлікт на сході України – 24%, а підвищення цін на основні товари та послуги – 23%, відсутність роботи – 23%, неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%, хабарництво та корупцію у владі – 14%, некомпетентність влади – 13%.

Соціологи зазначають, що з липня 2020 значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.

Опитування проводили з 24 по 28 березня 2021 року. Аудиторія – українці віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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