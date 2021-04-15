США запровадили нові санкції проти Росії та висилають її дипломатів

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти Російської Федерації через її дії проти суверенітету та інтересів США – втручання у вибори та кібератаки, пише УП.

Розпорядження, відповідно до якого вводяться нові санкції, вже підписав Джо Байден.

Зокрема, відтепер фінансові установи США не зможуть брати участь на ринку рублевих облігацій, які Центральний банк Росії та міністерство фінансів випустять після 14 червня 2021 року. Тобто американські інвестори більше не зможуть купити російські держоблігації.

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Таким чином США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у випадку необхідності.

Також під санкції потрапили 6 російських технологічний компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам.

Вашингтон також офіційно назвав Службу зовнішньої розвідки Росії організатором широкомасштабної хакерської атаки SolarWinds проти урядових установ США.

Окрім того, казначейство наклало санкції проти 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації.

Із США також висилають 10 російських дипломатів із Вашингтону, оскільки серед них є представники спецслужб РФ.

У партнерстві із Європейським Союзом, Великою Британією, Австралією та Канадою Штати також внесли до санкційного списку 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.

У Білому домі зазначили, що підтримують Україну перед обличчям односторонніх провокацій Росії вздовж лінії розмежування та у Криму.

Як відомо, наприкінці лютого компанія Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

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