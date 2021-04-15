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Кому не можна робити щеплення проти COVID-19? Перелік протипоказань

Андрій Котенський

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У збірнику про вакцинацію проти COVID-19, який випустили за інформаційної підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ, назвали протипоказання до вакцинації проти COVID-19, повідомляє УП. Життя.

Вакцинація проти COVID-19 протипоказана тим, в кого:

  • є алергічні реакції на будь-який з компонентів вакцини,
  • була тяжка алергічна реакція на першу дозу вакцини
  • є гарячка (температура понад 38°C).

Також не можна вакцинувати людей, молодших ніж зазначено в інструкції до вакцини.

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«Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить, молодших не можна вакцинувати. Ймовірно, що з часом отримані дані досліджень дозволять змінити інструкції, але поки так», – додають у збірнику.

Водночас важливо розуміти, що якщо у вас в анамнезі є алергії, це не обов’язково означає, що організм погано відреагує на вакцину, оскільки алергії бувають різні і на різні речовини. І це не обов’язково компоненти саме цієї вакцини.

«Треба знати, на що в людини алергія, та ознайомитися зі складом вакцини. Як і щодо інших вакцин, вакцини від COVID-19 слід вводити під наглядом лікаря, з відповідною медичною допомогою у разі виникнення алергічних реакцій. Люди, які мали тяжку алергічну реакцію після введення першої дози вакцини проти COVID-19, не повинні отримувати другу дозу», – наголошують автори збірника, серед яких – імунолог Федір Лапій.

Що робити, якщо ви не знаєте, чи є у вас алергія на щось зі складу вакцини?

«Вакцинація проводиться медичними працівниками, які просять пацієнта побути в лікарні/амбулаторії ще пів години.

Якщо станеться важка реакція, а саме анафілаксія, вона станеться в цей проміжок часу, і людині нададуть невідкладну допомогу», – йдеться у збірнику.

Якщо у вас є алергія на пилок чи пил, вакцинуватися можна, оскільки побутова чи сезонна алергії не є протипоказанням для жодної вакцинації.

«Протипоказанням до застосування вакцин проти COVID-19 є тяжка алергія до одного з компонентів вакцини або на попередню дозу вакцини», – наголошують експерти.

Застуда чи нежить з температурою менше за 38°C не є перешкодою для вакцинації.

«Разом з тим, зважаючи на те, що особа з ознаками застуди, підвищеною температурою може мати перебіг COVID-19, задля убезпечення від зараження SARS-CoV-2 медичних працівників і відвідувачів медзакладу не рекомендовано запрошувати на вакцинацію осіб з такими симптомами», – радять автори збірника.

Чи є протипоказання до вакцинації людей старшого віку 65+?

Старший вік не є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19.

«Щобільше, саме люди старшого віку є групою ризику важкого перебігу хвороби. Саме вони ризикують померти через цю хворобу чи її ускладнення, і тому вони мають бути вакциновані передусім. Це пріоритетна група для вакцинації. 103. В людини є системні захворювання», – пояснюють експерти.

Чи можна робити щеплення проти СOVID-19 через тиждень після перенесеної ГРВІ?

Так. Після ГРВІ чи застуди можна вакцинуватися проти COVID-19 з будь-яким інтервалом.

Чи можна вакцинувати проти COVID-19 ВІЛ-позитивних людей?

Так.

«Люди з ВІЛ є в групі ризику щодо тяжкого перебігу COVID-19. Вакцини проти коронавірусу, що дозволені до використання в Україні, відносяться до «інактивованих» вакцин і є безпечними для людей з ВІЛ», – розповідають у збірнику.

Чи можна робити щеплення проти COVID-19, якщо в людини бронхіальна астма?

Бронхіальна астма також не є протипоказанням до вакцинації.

«Щобільше, астма є показанням для пріоритетної вакцинації, адже хворі на астму ризикують важко захворіти на COVID-19 чи померти від ускладнень. Їм необхідна ця вакцинація», – наголошують експерти.

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