Уперше львівські хірурги прооперували 7-річну дитину з діркою у дванадцятипалій кишці

Хірурги львівського ОХМАТДИТу врятували 7-річного хлопчика, у якого діагностували перфорацію дванадцятипалої кишки, чи простіше кажучи, дірку в органі. Це наймолодший пацієнт з таким діагнозом. Раніше медики робили операції дітям з таким захворюванням, але старшого віку. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

Хлопчик з недитячим діагнозом потрапив до лікарні на швидкій з одного з районів Львівщини минулого тижня. Дитина прокинулася вранці з болем у животі. Мама дала активоване вугілля, але воно не допомгло. Тоді вона з сином поїхали у районну лікарню. Тамтешні медики запідозрили гостру патологію живота і терміново скерували в ОХМАТДИТ.

Під час обстежень львівські хірурги виявили вільне повітря у черевній порожнині, що свідчило про перфорацію виразки шлунка або дванадцятипалої кишки. Тож хлопцика терміново забрали в операційну.

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«Ми вибрали малоінвазивний метод – лапароскопічну операцію. Діагноз підтвердився в операційній – ми виявили перфорацію дванадцятипалої кишки діаметром 0,5 см. Дірку у кишці ушили, усе пройшло добре», – розповіли дитячі хірурги Богдан Мальований та Андрій Дворакевич.

Хлопчика виписали додому вже на 5-й день.

Як наголосили лікарі ОХМАТДИТу, це перша дитина такого віку з перфорацією дванадцятипалої кишки у 7 років. Раніше з таким діагнозом оперували дітей старшого віку – 16 років.