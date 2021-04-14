У львівському парку діти знайшли людські останки

У вівторок, 13 квітня, у Снопівському парку у Львові виявили рештки людського тіла. Першими на таку знахідку натрапили діти. Про це пише Zaxid.net із посиланням на власні джерела у поліції.

Діти, які гралися у парку, знайшли кістки нижніх кінцівок. Експерти, які прибули на місце, підтвердили, що це людські кістки.

Водночас поліція, яка обстежувала територію, виявила інші частини тіла, зокрема частину тулуба та голову. Інші частини тіла шукають досі.

Попередньо відомо, що ці рештки пролежали у парку тривалий час. На місці працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Судмедексперт намагається встановити стать людини. Наразі невідомо, чи була смерть насильницькою. Призначено ряд експертиз.

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Офіційної інформації від Нацполіції Львівщини щодо цього випадку досі немає.

Додамо, що Снопківський парк розташований у Галицькому районі Львова неподалік від стадіону «Україна» та оточений вулицями Стуса, Липова Алея, Кримська. Його площа становить 35,6 га.

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