Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та дорослих, доступ до шкіл та садків тощо. Але чи варто цього очікувати мешканцям мікрорайону «Збоїща», поблизу вулиці Щурата – питання відкрите. Тут планували спорудити нову сучасну інфраструктуру, але все ж можуть залишити хащі та нетрі.

Сьогодні люди живуть поруч із занедбаною територією, яка оповита самосівом та сміттям. Безхатьки вештаються неподалік житлових будинків мікрорайону, а обіцяна розбудова мікрорайону досі не відбулася.

Згідно з затвердженим детальним планом території, замість занедбаної пустки передбачено побудову нового житлового кварталу. Тут запроектовано внутрішньоквартальні проїзди, доріжки, зони відпочинку, осередки ділової та громадської діяльності районного значення. Окрім того на цьому місці запроектована школа на 1500 місць та згідно з проектом рішень – три дитсадки на 290 місць.

Сам Детальний план території житлового мікрорайону «Збоїща» розробило ДІПМ «Містопроект» на замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради та був затверджений рішенням виконкому 30 червня 2017 року.

Згідно містобудівної документації, інженерні мережі ділянок на Миколайчука були заздалегідь затверджені з запасом на можливу забудову. При розробці проекту були враховані «сучасні вимоги до створення середовища, яке відповідає оптимальним умовам проживання та духовного розвитку людини, умовам комплексної забудови території з максимальним врахуванням приватних та громадських інтересів».

До цього, 10 серпня 2015 року, відбулись громадські слухання, за результатом яких містобудівна рада управління архітектури департаменту містобудування ЛМР затвердила детальний план розбудови цієї території. У 2017 році в актовій залі ЗОШ № 97 відбулось ще одне публічне представлення змін до детального плану цих територій.

Згідно з представленими і ухваленими змінами, розрахунковий термін реалізації детального плану території був розписаний на 10 років, в тому числі 1-ша черга будівництва мала бути здана за 3-7 років.

Як зазначається у документації «Містопроекту», пропозиції проекту внесення змін в ДТП, відповідають зонінгу Шевченківського району. Більше того депутати мерії позитивно оцінювали увесь проєкт, адже «у змінах до детального плану повністю врахували позицію громади».

Вітав таке рішення й тодішній депутат Львівської міської ради Роман Іванців який зазначав: «У цьому детальному плані відкориговується кілька важливих моментів. Раніше поряд із церквою передбачалась багатоповерхова забудова, що закривала би повністю церкву. Відмінено рішення будувати біля сакральної споруди дорогу, впорядковується питання гостьової стоянки для відвідувачів церкви. Це, по суті, було моє чи не перше завдання, яке мені делегували люди, коли я йшов на вибори до міської ради. Це одне з ключових питань і цей етап було реалізовано».

Однак за три роки по тому пан Іванців уже вітає ветування будівництва.

Хто і на підставі чого мав проводити розбудову мікрорайону?

Ухвалою №4657 від 21.05.2015 року Львівська міська рада надала дозвіл на внесення змін до детального плану території «Збоїща», визначивши замовником управління архітектури ЛМР та відповідальним за розроблення та фінансування змін ПП «ЮК «Егіда-Львів».

Рішенням виконкому Львівської міськради №575 від 30.06.2017року, аби збудувати об’єкти житлової, ділової, культурної, обслуговуючої, громадської забудови ПП «ЮК «Егіда-Львів» було надано право звернутись до ЛМР, щодо змін цільового призначення земельних ділянок для будівництва багатоповерхових житлових будинків на вул. Миколайчука 11 А, 13, 15, 40. Рішення виконкому ухвалили з огляду на громадські слухання, згідно яких й було затверджено детальний план території району із запропонованими змінами.

Як зазначав тоді головний архітектор проекту Петро Крупа, планування проектованої території передбачає облаштування території храмового комплексу при церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії та влаштування додаткових будівель на даній території.

Проектом передбачається:

– облаштувати територію храмового комплексу при церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії;

– сформувати територію скверу, між вул.Миколайчука, вул.П.Орлика та територією церкви;

Територія гаражних кооперативів не входить в межі ДПТ. Разом з тим, враховуючи її важливе містобудівне значення в структурі житлового району, проектом пропонується концепція можливої поступової перспективної трансформації, зокрема: західну частину ділянки пропонується використати для будівництва багатоповерхової стоянки з розрахунку ємкості існуючих гаражів, а вивільнену територію зі сторони вул. Миколайчука – для формування багатофункціонального громадського комплексу районного значення.

Рішенням детального плану зберігається існуючий проїзд вулицею П.Орлика – бічна, що межує з територією храмового комплексу та ділянкою, відведеною під сквер.

Як йдеться у пояснювальній записці, розрахунковий термін реалізації ДПТ відповідає розрахунковому терміну генерального плану населеного пункту, в тому числі 1-ий етап – від 3 до 7 років.

1-ший етап. (1-ша черга) до 3–х років.

а) Облаштування храмового комплексу при церкві Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії на вул. П.Орлика (бічна).

б) Будівництво житлової забудови по вул.П.Орлика та Миколайчука.

в) Облаштування транспортної мережі та інженерної інфраструктури кварталу вул.Мазепи (І-ша черга).

г) Формування та облаштування скверу та бульвару з відповідним благоустроєм (частково).

2-ий етап. (1-ша черга) до 7–ми років.

а) Формування бульвару з відповідним благоустроєм вздовж вул.Миколайчука.

б) Облаштування транспортної мережі та інженерної інфраструктури кварталу вул.Миколайчука ІІ-га черга;

в) Будівництво житлової забудови з облаштуванням прибудинкової території.

Будівництво передбачено за рахунок індивідуальних коштів забудовників.

г) Формування громадського центру за рахунок реконструкції територій гаражних кооперативів.

На сьогодні зміни у мікрорайоні наче стартували. Проте не такими темпами, які були зазначені та чомусь не на всіх запланованих об’єктах.

Що заважає зреалізувати проєкт?

ПП «ЮК «Егіда-Львів» вже 10 років сплачує оренду плату за ці ділянки і лише у 2020 році поповнилю бюджет Львова на 116 тисяч гривень. У випадку затвердження зміни цільового призначення цих ділянок для старту обіцяного будівництва, в казну міста мало б надходити 1 млн 375 тисяч гривень на рік.

На останній сесії Львівської міськради, що відбулась 25 березня 2021 року, депутати також підтримали розвиток мікрорайону та проголосували за затвердження змін цільового призначення згаданих ділянок. Однак дію ухвали наразі призупинено.

Бути чи не бути розвитку території із будівництвом житлової і громадської забудови та закладами соціальної інфраструктури, що дає поштовх для розвитку району та не суперечить чинним будівельним нормам, невдовзі довідаємось.

Фото: ГалІнфо