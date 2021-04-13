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У Львові збирають Великодні кошики для безпритульних

Вероніка Рой

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Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» закликає небайдужих мешканців Львова допомогти зібрати Великодні кошики для безпритульних та потребуючих. Про це йдеться на сторінці спільноти у Facebook.

Через карантин спільнота «Емаус-Оселя» не може організувати Великодній сніданок для потребуючих. Тож усіх небайдужих просять допомогти зібрати для цих людей Великодні кошики.

«Спільнота Оселя у час карантину не може, як завжди, зібрати за спільний стіл безпритульних та нужденних людей на Великодній сніданок, тому готує «Великодні кошики» для безпритульних людей, які стануть знаком солідарності та порятунком від голоду тих, хто в нужді», – йдеться у повідомленні.

У спільноті зазначають, що можна передати традиційні продукти харчування:паски, яйця, бурячок, ковбаса, солодощі. Крім цього, львів’яни можуть долучитися до допомоги, переказавши кошти на карточку Приватбанку:

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ЛМГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя» 5169 3305 18406647

або через систему LiqPay на нашому сайті http://emaus-oselya.org/ua/?page_id=4055

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