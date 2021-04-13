ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська лікарня швидкої допомоги вже виробляє кисень з повітря та рятує ще більше людських життів, – Ростислав Тістик

|

2 кисневі станції у Клінічну лікарню швидкої медичної
допомоги закупили коштом прямої субвенції з державного
бюджету. Про це повідомив народний депутат України, член комітету з питань бюджету, Ростислав Тістик.

«Як парламентарій дякую кожному, хто долучився та сприяв
реалізації ідеї на кожному з етапів. Щиро тішуся, що завдяки якісній комунікації вдалось залучити кошти з державного бюджету на медицину Львівщини. Зокрема, на співфінансування прямою субвенцією у розмірі 21,6 млн грн на закупівлю кисневого генератора та центральної компресорної станції для лікарні швидкої медичної допомоги».

Реклама партнерів

Також нардеп Ростислав Тістик наголосив: «Завдяки встановленим кисневим станціям, лікарня зможе виробляти половину необхідного кисню. Значить – закуповувати вдвічі менше, а це економія близько 1,7 млн грн місяць та понад 20,4 млн грн на рік! А заощаджені кошти використовувати на власні потреби та розвиток. Готовий і надалі підставляти плече та підтримувати такі необхідні ініціативи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги!»

Станції постачають кисень в операційні, відділення інтенсивної терапії для функціонування різних апаратів, серед яких і ШВЛ. За словами завідувача відділення нефрології та діалізу КЛШМД Михайла Каленікова, одна киснева станція подає 524 л кисню на хвилину, а 2 станції – понад 1000 л кисню. Раніше лікарня купувала у Львівського хімічного заводу близько 4 тисяч кубів рідкого кисню на день, а тепер купуватиме вдвічі менше.

Нагадаємо, що окрім кисневих станцій, наприкінці минулого року у лікарні швидкої допомоги встановили 2 кріогенні газифікатори для збереження і подачі кисню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...