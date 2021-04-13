Львівська лікарня швидкої допомоги вже виробляє кисень з повітря та рятує ще більше людських життів, – Ростислав Тістик

2 кисневі станції у Клінічну лікарню швидкої медичної

допомоги закупили коштом прямої субвенції з державного

бюджету. Про це повідомив народний депутат України, член комітету з питань бюджету, Ростислав Тістик.

«Як парламентарій дякую кожному, хто долучився та сприяв

реалізації ідеї на кожному з етапів. Щиро тішуся, що завдяки якісній комунікації вдалось залучити кошти з державного бюджету на медицину Львівщини. Зокрема, на співфінансування прямою субвенцією у розмірі 21,6 млн грн на закупівлю кисневого генератора та центральної компресорної станції для лікарні швидкої медичної допомоги».

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Також нардеп Ростислав Тістик наголосив: «Завдяки встановленим кисневим станціям, лікарня зможе виробляти половину необхідного кисню. Значить – закуповувати вдвічі менше, а це економія близько 1,7 млн грн місяць та понад 20,4 млн грн на рік! А заощаджені кошти використовувати на власні потреби та розвиток. Готовий і надалі підставляти плече та підтримувати такі необхідні ініціативи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги!»

Станції постачають кисень в операційні, відділення інтенсивної терапії для функціонування різних апаратів, серед яких і ШВЛ. За словами завідувача відділення нефрології та діалізу КЛШМД Михайла Каленікова, одна киснева станція подає 524 л кисню на хвилину, а 2 станції – понад 1000 л кисню. Раніше лікарня купувала у Львівського хімічного заводу близько 4 тисяч кубів рідкого кисню на день, а тепер купуватиме вдвічі менше.

Нагадаємо, що окрім кисневих станцій, наприкінці минулого року у лікарні швидкої допомоги встановили 2 кріогенні газифікатори для збереження і подачі кисню.

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