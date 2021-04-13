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5 лайфхаків для підтримання порядку у холодильнику

Омелян Шевчук

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Часто харчі псуються не через завершення терміну придатності, а через порушення правил зберігання. Захистити їжу в холодильнику від подібних наслідків можна за допомогою п’яти лайфхаків.

Контейнер «З’їсти негайно!»

Невеликі шматочки ковбаси й сиру, залишки м’ясних страв, надрізані овочі — усі ці «скарби» завжди можна знайти у різних куточках холодильника. Вони поступово псуються, а потім відправляються на смітник.

Щоб не викидати продукти, які ризикують швидко зіпсуватися, варто поставити на одній з полиць холодильника контейнер зі наліпкою «З’їсти негайно!». У ньому варто зберігати ті їстівні припаси, строк придатності яких от-от завершиться.

Пергамент для сиру і ковбаси

Виявляється, щоб зрізи ковбасних виробів та твердого сиру не обвітрювались, їх варто змащувати свіжим вершковим маслом. А «упаковувати» початі шматки краще не у контейнери або пакети, а у пергамент.

Маркування продуктів

Їжу, яка зберігається без заводського пакування, варто маркувати за допомогою канцелярських наліпок із зазначенням:

  • дати приготування,
  • терміну придатності,
  • назви продукту.

Ці дані допоможуть слідкувати за станом їжі, навіть не витягуючи її з холодильника.

Товарне сусідство

Про товарне сусідство, на жаль, знають тільки працівники закладів громадського харчування. Хоча правила розташування продуктів у холодильнику доцільно застосовувати також у домашніх умовах. Продукти сорбенти (ті, які вбирають запахи) ні в якому разі не можна зберігати поряд із продуктами, які віддають аромат.

Використання поглиначів запаху

Навіть за умови дотримання правил товарного сусідства, у холодильнику рано чи пізно може з’явитися стійкий специфічний запах.

Боротися з неприємним «амбре» можна за допомогою щоденної «ревізії» та полицях. Однак щоб витрачати менше часу на прибирання в холодильнику, варто використовувати поглиначі ароматів.

Завдяки цим лайфхакам слідкувати за порядком у холодильній камері легко та комфортно.

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