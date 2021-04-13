5 лайфхаків для підтримання порядку у холодильнику

Часто харчі псуються не через завершення терміну придатності, а через порушення правил зберігання. Захистити їжу в холодильнику від подібних наслідків можна за допомогою п’яти лайфхаків.
Контейнер «З’їсти негайно!»
Невеликі шматочки ковбаси й сиру, залишки м’ясних страв, надрізані овочі — усі ці «скарби» завжди можна знайти у різних куточках холодильника. Вони поступово псуються, а потім відправляються на смітник.
Щоб не викидати продукти, які ризикують швидко зіпсуватися, варто поставити на одній з полиць холодильника контейнер зі наліпкою «З’їсти негайно!». У ньому варто зберігати ті їстівні припаси, строк придатності яких от-от завершиться.
Пергамент для сиру і ковбаси
Виявляється, щоб зрізи ковбасних виробів та твердого сиру не обвітрювались, їх варто змащувати свіжим вершковим маслом. А «упаковувати» початі шматки краще не у контейнери або пакети, а у пергамент.
Маркування продуктів
Їжу, яка зберігається без заводського пакування, варто маркувати за допомогою канцелярських наліпок із зазначенням:
- дати приготування,
- терміну придатності,
- назви продукту.
Ці дані допоможуть слідкувати за станом їжі, навіть не витягуючи її з холодильника.
Товарне сусідство
Про товарне сусідство, на жаль, знають тільки працівники закладів громадського харчування. Хоча правила розташування продуктів у холодильнику доцільно застосовувати також у домашніх умовах. Продукти сорбенти (ті, які вбирають запахи) ні в якому разі не можна зберігати поряд із продуктами, які віддають аромат.
Використання поглиначів запаху
Навіть за умови дотримання правил товарного сусідства, у холодильнику рано чи пізно може з’явитися стійкий специфічний запах.
Боротися з неприємним «амбре» можна за допомогою щоденної «ревізії» та полицях. Однак щоб витрачати менше часу на прибирання в холодильнику, варто використовувати поглиначі ароматів.
Завдяки цим лайфхакам слідкувати за порядком у холодильній камері легко та комфортно.
Омелян Шевчук