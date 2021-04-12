З вересня для українців змінять порядок отримання пенсій: деталі

У Мінсоцполітики мають намір перевести усіх пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки. Таке нововведення планують впровадити з 1 вересня. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Вітиалій Музиченко, передає Україна 24.
До цього часу громадяни можуть самостійно обрати будь-який з понад 40 банків для нарахування виплат.
«До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. На сьогодні це майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба», – розповів Музиченко.
Натомість, якщо громадяни до вересня не оберуть банк, тоді орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє для таких пенсіонерів банківські рахінки та поінформує їх про це.
Зазначимо, що у Міністерстві соціальної політики планують перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки. Виняток становитимуть інваліди І групи та пенсіонери старші 80 років. Таке рішення викликане підвищенням «Укрпоштою» тарифів на доставку пенсій.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим