З вересня для українців змінять порядок отримання пенсій: деталі

У Мінсоцполітики мають намір перевести усіх пенсіонерів на отримання пенсій через банківські картки. Таке нововведення планують впровадити з 1 вересня. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Вітиалій Музиченко, передає Україна 24.

До цього часу громадяни можуть самостійно обрати будь-який з понад 40 банків для нарахування виплат.

«До 1 вересня людина може абсолютно чітко вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для неї буде зручний, відповідає вимогам. На сьогодні це майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба», – розповів Музиченко.

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Натомість, якщо громадяни до вересня не оберуть банк, тоді орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє для таких пенсіонерів банківські рахінки та поінформує їх про це.

Зазначимо, що у Міністерстві соціальної політики планують перевести пенсіонерів на отримання виплат через банківські картки. Виняток становитимуть інваліди І групи та пенсіонери старші 80 років. Таке рішення викликане підвищенням «Укрпоштою» тарифів на доставку пенсій.

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