Вища, ніж у Ріо-де-Жанейро. У Бразилії будуть нову статую Христа

У бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа, яка буде вищою, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
У світовому ж масштабі це буде третя найвища статуя Христа: монумент матиме висоту 43 метри. Дві ж найбільші подібні статуї знаходяться в Індонезії (52,55 метра) та Польщі (52,5 метра).
Зазначається, що наразі вже закінчили монтаж рук та голови, а повністю завершити спорудження статуї планують до кінця цього року. Розпочали роботу ще в 2019 році.
Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.
Загальна вартість проєкту – 350 тисяч доларів. Ці гроші зібрали коштом пожертв приватних осіб та компаній.
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Фото: Getty Images
Вероніка Рой