ОСТАННІ НОВИНИ

Вища, ніж у Ріо-де-Жанейро. У Бразилії будуть нову статую Христа

Вероніка Рой

|

У бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа, яка буде вищою, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

У світовому ж масштабі це буде третя найвища статуя Христа: монумент матиме висоту 43 метри. Дві ж найбільші подібні статуї знаходяться в Індонезії (52,55 метра) та Польщі (52,5 метра).

Зазначається, що наразі вже закінчили монтаж рук та голови, а повністю завершити спорудження статуї планують до кінця цього року. Розпочали роботу ще в 2019 році.

Реклама партнерів

Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.

Загальна вартість проєкту – 350 тисяч доларів. Ці гроші зібрали коштом пожертв приватних осіб та компаній.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: Getty Images

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...