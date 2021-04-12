У скільки українцям обійдеться великодній кошик цьогоріч

За прогнозами економістів, цьогорічна середня вартість продуктів, що входять до «великоднього кошика», зросте на 10-15%. Відтак, скромний кошик обійдеться приблизно у 850 грн. Про це пише OBOZREVATEL.

Орієнтовна вартість прорахована на основі цін станом на кінець березня. Однак упродовж квітня ціни на продукти можуть ще трохи піднятися вгору, але без стрімких стрибків.

Отож, «великодній кошик» з переліком основних продуктових виробів коштуватиме орієнтовно 850 грн. Зокрема:

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паска (1 кг) – 124 грн;

ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн;

буженина (0,5 кг) – 115 грн;

сало (0,5 кг) – 65 грн;

твердий сир (0,5 кг) – 118 грн;

вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн;

кисломолочний сир (0,5 кг) –76 грн;

яйця (10 шт.) – 39 грн.

Якщо ж ви захочете додати інші неосновні складові, як-от зелень, фрукти, солодощі, вино, то його вартість сягне близько 1 тис. грн.

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