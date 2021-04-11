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Львів’ян запрошують помолитися перед мощами св. Шарбеля. Як долучитися

Ольга Денисяка

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До храму Воскресіння Христового УГКЦ, що на вул. Городоцькій, 319а у Львові, прибули мощі відомого чудотворця св. Шарбеля. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

Львів’ян запрошують помолитися до святого з 11 до 19 квітня. Щоденно о 13:00 год. у храмі звершуватимуть Святу Літургію за здоров’я і молитви Дев’ятниці в наміренні давших перед мощами святого Шарбеля.

Вписати імена на ці Дев’яниці можна в Захристії Храму, або подати в електронній формі за цим посиланням. Вірян запрошують долучатися у режимі онлайн.

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