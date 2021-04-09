У березні інфляція у річному вимірі прискорилась до 8,5%

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року – на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року – на 8,5%. Про це свідчать дані Держстату, пише ЕП.

Зазначається, що базова інфляція в березні 2021 року порівняно з лютим становила 1,6%, з початку року – 2,4%

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%.

Реклама партнерів

Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія.

На 1-4,8% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби.

«Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%», – додали у Держстаті.

«Ціни на транспорт зросли на 1,8% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 5,7%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 4,4% та 1,6% відповідно», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.