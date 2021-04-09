Львівська опера проведе аукціон, щоб реставрувати музей Крушельницької

Львівська національна опера проведе благодійний аукціон, аби зібрати кошти для реставрації музею Соломії Крушельницької. Цьогоріч виповнюється 150 років з дня народження співачки, в честь якої найменовано театр опери та балету. За виручені кошти планують відновити розписи стін та стель. Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.

Так, Львівська національна опера спільно з музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької у Львові організовують аукціон з продажу мистецьких робіт відомих художників. Аукціон та благодійний концерт заплановано на травень цьогоріч, подія відбудеться у Дзеркальній залі театру.

Організатори запрошують жертводавців, бізнесменів, меценатів, політиків та шанувальників мистецтва доєднатися до аукціону.

Наразі відбувається збір лотів для аукціону «Дарунок для Соломії». На сьогодні щонайменше 21 митець – а це видатні та заслужені художники, визнані в Україні, Польщі та країнах ЄС, зголосилися подарувати свої роботи та створити оригінальні полотна до ювілею славетної української співачки.

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