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Новий очільник Галицької митниці відсторонив від роботи майже 50 працівників

Юлія Осим

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У Галицькій митниці відсторонили від виконання посадових обов’язків 46 працівників чотирьох митних постів. Наразі з’ясовується їх причетність до корупційних справ. Про це Львівськом порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Відповідний наказ підписав в.о. начальника Галицької митниці Держмитслужби Андрій Колобродов. За словами нового оільника служби, на сьогодні розпочато масштабні заходи щодо її оновлення. Перелік відсторонених митників-корупціонерів раніше склало Управління внутрішньої безпеки ДМСУ.

«Це лише частина заходів, що розпочинаються задля удосконалення роботи Галицької митниці. Ганебна ситуація, коли найбільша кількість звинувачених у причетності до контрабанди осіб є працівниками нашої митниці, має бути і буде виправлена», – зазначив Колобродов.

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З допомогою таких заходів на митниці сподіваються зменшити зловживання службовим становищем серед працівників.

Нагадаємо, 30 березня цього року у Галицькій митниці призначили нового очільника.

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