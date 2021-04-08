На 17 перехрестях Львова змінять організацію дорожнього руху

У Львові визначили 17 найбільш проблемних перехресть, на яких змінять організацію дорожнього руху. Заплановані зміни мають зменшити виникнення аварійних ситуацій та пришвидшити рух на дорогах. Перелік вибраних перехресть назвали в управлінні транспорту ЛМР, повідомили у пресслужбі мерії.

Зокрема, виділено 10 пріоритетних проєктів, на яких сконцентрують увагу. Також зміни дорожнього руху проведуть ще на 6 додаткових перехрестях.

Перелік перехресть:

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вул. Любінська – вул. Виговського. Тут трапляються постійні ДТП через перевищення швидкості водіями авто, підвищений рівень заторів. для прийняття остаточного рішення проведуть додаткове обстеження;

вул. Кульпарківська – вул. Виговського – вул. В. Великого. На цьому перехресті зафіксовані ДТП, затримки в русі. Для врегулювання ситуації пропонують облаштування перехрестя типу турбо-карусель;

вул. Шевченка, 418 (після з’їзду з шляхопроводу між Рясне-1 та Рясне-2). На цьому перехресті постійні ДТП з тяжкими наслідкам. Пропонується встановлення світлофорного регулювання та облаштування кільця для врегулювання та заспокоєння руху;

вул. Шевченка – вул. Томашівська. Тут часто ускладнений виїзд, підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонують облаштувати кільце для врегулювання та заспокоєння руху;

вул. Стрийська – вул. Сахарова. На цьому перехресті є неефективне використання смуг руху. Відповідно пропонується зміна ОДР для забезпечення двох смуг прямо і однієї ліворуч (при русі по вул. Стрийська, до центру);

вул. Кульпарківська між вул. Наукова та вул. Трускавецька. Тут трапляються постійні ДТП з важкими наслідками. Пропонують заборонити ліві повороти з розворотом на вул. Трускавецька, або облаштувати кільце «Кульпарківська-Наукова»;

неврегульоване перехрестя вул. Джерельна – вул. Хімічна та вул. Джерельна – вул. Єрошенка. Тут спостерігається часте ускладнення в русі транспорту. Пропонується реконструкція ділянки вул. Джерельна – Хімічна з облаштуванням зони відстою для автобусів ОТГ та зміна ОДР;

вул. Личаківська – вул. Пасічна. У зв’язку з частими заторами, ускладнення в русі транспорту є проект розширення вул. Личаківська та побудова квазі-кільця;

вул. Шевченка – вул. О. Ковча. На цьому перехресті спостерігається ускладнення в русі транспорту та підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонується втілення проекту реконструкції з облаштуванням кільцевої розв’язки за допомогою тактичного урбанізму;

пр. Червоної Калини – вул. В. Стуса – вул. Липова Алея. Це небезпечна ділянка, адже часто фіксують перевищення швидкості, концентрація ДТП, небезпеку для пішоходів. Пропонується зміна ОДР, встановлення світлофорного об’єкту на пішохідному переході;

вул. Зелена – вул. Зубрівська. Тут постійне ускладнення в русі транспорту, підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонується встановити світлофорне регулювання та провести зміну ОДР.О

Окрім того, проблемними є перехрестя на вул. Городоцька – Виговського, вул. Кульпарківська – Антоновича – Окружна, перехрестя вул. Сяйво – Городоцька, вул. Княгині Ольги – Володимира Великого, перехрестя вул. Зелена – Пасічна та перехрестя вул. Зелена – Сихівська. Для робіт на цих ділянках у міськраді планують виділити кошти цьогоріч аб наступного року.

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