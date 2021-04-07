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Україна вимагає видачі француза, через якого в ДТП на Бродівщині загинули двоє дітей

Вероніка Рой

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Україна вимагатиме екстрадиції громадянина Франції Рашида Амані, якого підозрюють смертельній ДТП, що трапилася торік у Бродівському районі. Тоді в аварії загинуло двоє дівчаток, а сам підозрюваний після ДТП полетів додому до Франції та намагається уникнути кримінальної відповідальності.

Смертельна аварія сталася у липні 2020 року на трасі Київ-Чоп в села Дубина Бродівського району. Тоді водій автомобіля Lexus RH350, 49-річний громадянин Франції Рашид Анані, обганяючи, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з фурою. У результаті ДТП Lexus розірвало навпіл.

Старша автокатастрофа забрала життя двох сестер – 16-річної Майї та 13-річної Юлії Тронюкових. Рашид Амані також постраждав у цій аварії. Проте його медичним літаком евакуювали до Франції, де досі він і перебуває.

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«Він вижив, змінив всі телефони та намагається уникнути кримінальної відповідальності за позбавлення дітей життя. Але так не буде! Вчора разом з Генпрокурором Іриною Венедиктовою зустріли Наталію Тройнюкову, яка пережила найстрашніше в цьому житті – смерть двох прекрасних донечок. Запевнили Наталію, що громадянин Франції не уникне суворого покарання», – повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Наразі Генпрокуратура вимагатиме екстрадиції Рашида Амані на суд в Україні.

«Якщо Франція відмовиться екстрадувати свого громадянина на суд, ми вимагатимемо суду над Рашидом Амані у Франції. В Україні та Франції закон передбачає до 10 років позбавлення волі з відшкодуванням всіх моральних і матеріальних збитків», – додав заступник міністр МВС.

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Фото: Facebook-сторінка Антона Геращенка

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