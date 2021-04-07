Україна – перша в Європі за кількістю виявлених випадків COVID

За минулу добу у світі діагностували понад 575 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. Україна займає сьоме місце у світі та перше в Європі. Про це пише УП з посиланням на дані Worldometers.

Зокрема, в Індії зафіксували понад 115 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – майже 83 тисячі, у США – понад 62 тисячі. Окрім того, понад 49 тисяч хворих зареєстрували у Туреччині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.

Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 1 позицію.

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За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 107 мільйонів осіб. Наразі нараховується майже 23 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 2 885 894 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, в Україні коронавірусом заразились вже 1 784 579 людей. Лише за 6 квітня в країні виявили 15 415 нових випадків коронавірусу. Помер 481 українець, що є новим добовим рекордом за весь час пандемії.

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