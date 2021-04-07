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У березні українську реєстрацію отримали майже 35 тисяч уживаних іномарок

Андрій Котенський

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У березні 2021 року першу реєстрацію в Україні пройшли 34,8 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону – це на 87% більше, ніж роком раніше і на 27% більше порівняно з лютим 2021 року, пише Українська правда.

«Кількість березневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало трохи більше 9 тис одиниць. Як наслідок, в перший місяць весни розмитнені машини з пробігом охопили понад 79% первинного ринку легкових авто», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen (5,7 тис авто).

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На другому місці Ford (3,2 тис авто). Замикає топ-3 Renault (2,9 тис авто).

Також в топ-5 Skoda (2,8 тис авто) та Hyundai ( 2,4 тис авто).

«Всього за перший квартал 2021 року українську прописку отримали 87,7 тис легкових авто з пробігом, це на 10% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той самий період», – додали в асоціації.

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