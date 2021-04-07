Львівський бронетанковий завод модернізував п’ять танків для ЗСУ

Львівський бронетанковий завод, який входить до складу «Укроборонпрому», передав українським військовослужбовцям п’ять модернізованих танків Т-64 та Т-72. Роботи виконані з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування. Про це інформує пресслужба «Укроборонпрому».

Танки укомплектовано сучасними системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв’язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.

Це вже друга передача військової техніки від Львівського бронетанкового заводу до Міністерства оборони України цьогоріч. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.

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«У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 млн грн у грошовому еквіваленті», – зазначає директор підприємства Віктор Андрощук.

Додамо, Львівський бронетанковий завод виготовляє та ремонтує військову техніку, зокрема броньовані пожежні машини, броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Лев» і «Зубр» й тактичну броньовану колісну машину «Дозор-Б». Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків і низки спеціальних інженерних машин.

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Фото: Укроборонпром