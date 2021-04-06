Понад 30 вулиць Львова тимчасово залишилися без опалення. Перелік

У вівторок, 6 квітня, у Львові через перевірку прикладів обліку газу на ТЦ «Північна» 34 вулиці Львова буде без опалення. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Сьогодні на ТЦ «Північна», що на вулиці Пластовій, 125, відбуватиметься перевірка прикладів обліку газу. У зв’язку з цим можливе пониження температури на послуги опалення та гарячого водопостачання

Так, орієнтовно до 20:00 год.буде понижено подачу тепла за адресами:

просп.Чорновола В – Всі будинки

вул.Бальзака О – Всі будинки

вул.Варшавська – Всі будинки

вул.Випасова – Всі будинки

вул.Мазепи І гетьм – Всі будинки

вул.Господарська – Всі будинки

вул.Джерельна – Всі будинки

вул.Замарстинівська – Всі будинки

вул.Інструментальна – Всі будинки

вул.Кошиця О – Всі будинки

вул.Лінкольна А – Всі будинки

вул.Липи Ю – Всі будинки

вул.Липинського В – Всі будинки

вул.Льняна – Всі будинки

вул.Масарика Т – Всі будинки

вул.Миколайчука І – Всі будинки

вул.Окуневського Т – Всі будинки

вул.Панча П – Всі будинки

вул.Паньківського С – Всі будинки

вул.Плужника Є – Всі будинки

вул.Розточчя – Всі будинки

вул.Селянська – Всі будинки

вул.Сорочинська – Всі будинки

вул.Соснова – Всі будинки

вул.Сосюри В – Всі будинки

вул.Студинського К – Всі будинки

вул.Тичини П – Всі будинки

вул.Торф’яна – Всі будинки

вул.Хвильового М – Всі будинки

вул.Хімічна – Всі будинки

вул.Хмільова – Всі будинки

вул.Шполянська – Всі будинки

вул.Щепова – Всі будинки

вул.Тисова – Всі будинки

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