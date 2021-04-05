В Україні штрафи за брудні номери на автівках зросли вп'ятеро

Уряд збільшив деякі штрафи для порушників ПДР, які вступили в дію з 17 березня цьогоріч. Зокрема, це це стосується експлуатації автомобіля із забрудненим номерним знаком. Про це повідомляє AmperCar.

Раніше штраф за їзду на незареєстрованому авто, без номерного знака, або з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів («3D»-номери, стікери та ін.), є забредненим, перевернутим або неосвітленим, закритий іншими предметами, що ускладнює можливість ідентифікувати його з відстані 20 м, становив 170 грн. Тепер за вказане порушення водію доведеться заплатити у п’ять разів більше – аж 850 грн.

Якщо ж патрульні впіймають вас не вперше, таке повторне «зауваження» обійдеться власнику автівки у 1 700 грн. окрім того, кермувальнику можуть присудити 30-40 грдин громадських робіт. А ще водію-порушнику загрожує оплатне вилучення транспортного засобу.

Як зазначається, в Україні також зросли штрафи за непристебнутий ремінь безпеки. За ігнорування цього правила доведеться сплатити у 10 разів більше, ніж раніше – 510 грн. До того ж водія можуть оштрафувати і за непристебнутих пасажирів.

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