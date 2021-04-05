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У Львівській ОТГ визначили найбільш забруднені водойми. Перелік

Вероніка Рой

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Мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» у першому кварталі 2018 року обстежила 35 водойм у Львівській ОТГ. На більшості із них фахівці виявили перевищення забруднюючих речовин. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Адміністративно-технічного управління».

Всього хімічною лабораторією було перевірено 37 водних об’єктів. З них на 33-х виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК)

Наднормативні концентрації спостерігалися по таких показниках: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, хлориди, завислі речовини, сухий залишок, синтетичні поверхнево-активні речовини, хімічне та біологічне споживання кисню.

Не виявлено перевищень ГДК у 4-х водоймах:

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  • водойма в парку «Озеро Левандівське»;
  • водойма на вул. Кульпарківській, 139;
  • водойма на вул. Вахнянина;
  • річка «Млинівка» у селі Гряда.

Перевищення ГДК лише по одному компоненту спостерігались на 9-ти водоймах:

  • водойма на перехресті вул. Стрийська-вул. Наукова,
  • водойма в парку «Горіховий гай»;
  • водойма в парку «Піскові озера» (вул. Чупринки, 136);
  • водойма «Стосіка» на вул. Замарстинівській, 270;
  • водойма на вул. Липинського, 27;
  • водойма в парку «Снопківський» на вул. Бучми;
  • потік в с. Підрясне (розв’язка);
  • водойма у м. Дубляни;
  • водойма у с. Воля-Гомулецька.

Найбільш забрудненими (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились 7 водойм:

  • потік «Кривчицький» на вул. Старознесенська, 200;
  • водойма на вул. Панаса Сотника;
  • потік «Водяний» (біля школи «Think Global», Аеропорт);
  • потік «Білогорський» (об’їзна дорога після села);
  • річка «Зубра» (місток, 300 м від каналізаційної насосної станції);
  • потік поблизу Грибовицького полігону ТПВ;
  • річка «Миклашівка» (об’їзна дорога).

На інших 17 водних об’єктах спостерігався середній рівень забруднення, тобто перевищення 2-4 компонетів.

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Фото: Адміністративно-технічного управління

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