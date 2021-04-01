Мін’юст безкоштовно роздасть 23 конфісковані авто. Деталі

Міністерство юстиції України безкоштовно віддає 23 конфісковані автомобілі, які не вдалося реалізувати. Отримати машину можуть лише окремі установи та організації. Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

Більшість авто, які Мін’юст віддає безкоштовно, – легкові. Серед них є як старі радянські ВАЗ-21043, УАЗ-3909, УАЗ модель 396252, відомі як «буханка», так і більш сучасні автомобілі: BMW 320, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi L 200 та навіть Chrysler PT Cruiser. Всі машини є 1990-2001 років випуску:

ВАЗ-21043, 1997 року випуску

УАЗ модель 396252

ВАЗ-21063

ВАЗ-2104, рік випуску не встановлений

УАЗ-3909

ІЖ-21251

BMW 3181, 1993 року випуску

Chrysler PT Cruiser, універсал

BMW 320, 1995 року випуску

Mitsubishi Carisma, 1998 року випуску

Hyundai Galloper, 2001 року випуску

Mitsubishi L 200, 1997 року випуску

Volkswagen Passat, 1994 року випуску

Volkswagen Passat, 1991 року випуску

BMW 318, 1994 року випуску

Volkswagen Passat, 1991 року випуску

Mercedes-Benz Е 220, 1996 року випуску

Audi 80, 1990 року випуску

Також до безоплатної передачі Мін’юст пропонує мотоцикли МТ 10-36, Kawasaki ZX-10 та мотоскутер марки Kanuni.

Втім отримати вищеперелічені конфісковані транспортні засоби будь-хто не зможе. Безкоштовно передати їх Мін’юст може лише окремій категорії установ та організацій. Йдеться про медичні установи, органи державної влади, освітні заклади, соцустанови, зокрема дитячі будинки, будинки сімейного типу, будинки дитини при тюрмах.

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Також безкоштовно отримати нереалізовані конфісковані авто можуть установи виконання покарань, СІЗО, військові формування, благодійні організації та організації, які перобляють/утилізовують такі засоби.

«Щоб отримати нереалізоване конфісковане майно безоплатно, потрібно обрати майно, подати заявку протягом 30 днів з моменту публікації оголошення (до 11 квітня, – ред), обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги», – пояснюють у Мін’юсті.

Свої заявки потрібно подавати за адресою: 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Студентська, будинок 5/6, тел: (057) 704-11-19, 61024, email: [email protected]

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