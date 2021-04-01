Гримак за місяць на посаді голови ЛОР заробила чверть річного доходу

На посаді голови Львівської обласної ради торік Ірина Гримак отримала зарплату близько 55 тисяч грн. До того вона працювала у будівельних компаніях і навіть отримувала допомогу як тимчасово безробітна. Про це зазначається у її декларації за 2020 рік.

Загалом річний дохід нинішньої очільниці ЛОР склав трохи більше 200 тисяч грн.

Ірина Гримак приступила на посаду голови облради з початку грудня 2020-го. Так, за місяць роботи вона отримала майже 55 тисяч зарплати. До того працювала у ТзОВ «Будівельна компанія “Лазурит», де її дохід склав майже 88 тисяч грн. Ще близько 44 тисяч чиновниця заробила у ДП ПАТ “Концерн-Електрон” – ННВК «Електрон». Окрім того, як тимчасово безробітна вона отримала матеріальну допомогу з Центру зайнятості у розмірі понад 21 тисячу грн.

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Напевно, Гримак не надто довіряє банкам. Оскільки на рахунку у неї «лежить» трохи більше 14 тисяч грн. Тоді як готівкою зберігає 150 тисяч грн, 3 тисячі доларів США та 300 фунтів стерлінгів.

У її спільній з чоловіком власності перебуває квартира на 99,2 кв м у Львові. Їздить на автомобілі Skoda Superb 2018 року випуску та вартістю 618 тисяч грн.

Чоловік Олег Гримак є власником ТзОВ «Гід-проектбуд». Минулоріч за основним місцем праці він заробив 83 тисячі грн. Також готівкою зберігає 2,5 тисячі євро та 80 тисяч грн. Користується автомобілем Skoda Octavia Tour 1.6 2004 року випуску, на який має право керування.

Про те, хто така перша жінка, яка очолила Львівську обласну раду, читайте за посиланням.

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