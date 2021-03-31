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Заступник голови Конституційного суду задекларував власну церкву

Ольга Денисяка

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Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий, окрім будинків і земельних ділянок, задекларував храм Української православної церкви Київського патріархату в Черкаській області. Про це свідчать дані його декларації за 2020 рік, пише hromadske.

Головатий задекларував храм УПЦ КП площею 201 квадратний метр, право на який він отримав у 2010 році. Будівля розташована у Вільшані Городищенського району Черкаської області.

У скільки йому обійшовся цей об’єкт, у декларації не вказано. Поки що зв’язатися з Головатим за коментарем нам не вдається.

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Зазначимо, що більшість церков в Україні зараз належать єдиній помісній православній церкві в Україні. Однак немає заборони окремим громадянам володіти такими об’єктами.

Також у власності заступника голови КСУ –житловий будинок площею 464 квадратних метрів у селі Оленівка, що на Київщині. Там же він має чотири земельні ділянки загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів.

Головатий володіє двома квартирами у Києві на 142 і 96,6 кв. м, має половину власності на житловий будинок у Смілі Черкаської області та на орендовану в цій же області земельну ділянку.

Ще він задекларував майже 3,1 млн гривень зарплати в суді, 177 тисяч гривень пенсії та 37 тисяч грн гонорару як член-кореспондент Національної академії правових наук.

У декларації немає згадки про жодну автівку. Натомість є готівка і гроші на рахунках у банку. Так, Головатий зберігає готівкою 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів, у банку – 9 тисяч євро, 700 тисяч гривень і 735 доларів.

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