У перший день квітня на Львівщині обіцяють грози та до 19 градусів тепла

У четвер, 1 квітня, на Львівщині прогнозують грози з градом та короткочасний дощі. Проте температура повітря вдень підніметься до 19 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

Завтра на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В другій половині дня можливий місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці подекуди туман туман видимістю 200 – 500 м.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, вдень – 14-19° тепла. Вітер південно-західний з переходом на західний, 5 – 10 м/с.

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