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У Львові експоліцейський обійдеться штрафом за фіктивну інвалідність

Юлія Осим

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У Львові суд оштрафував колишнього поліцейського, який підробив медичну довідку задля отримання грошової компенсації. Чоловік заплатить 1 700 грн штрафу. Про це повідомляє Судовий репортер.

Встановлено, що обвинувачений був у змові з невстановленою особою та підробив медичну виписку про проходження стаціонарного лікування у Мостиській ЦРЛ у 2014-2015 роках. Водночас він перебував на службі в органах внутрішніх справ.

У виписці вказувалося на наявність у чоловіка серцево-судининх хворіб, пов’язаних з проходженням служби. Документи він подав до військово-лікарської комісії для отримання одноразовї грошової допомоги. На підставі підробленої довідки експоліцейському дали ІІІ групу інвалідності та виплатили майже 276 тис. грн компенсації.

Відомо, що до 3 вересня 2015 року чоловік працював оперуповноваженим МВС по боротьбі зі злочинними посяганнями на вантажі сектору карного розшуку лінійного відділу на Львівській залізниці.

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Чоловіка визнали винним у використанні підробленого документа і шахрайському заволодінні коштами у великому розмірі (ч.3 4 ст.358, ч.3 ст.190 ККУ). У суді він повністю визнав свою вину.

Також як пом’якшуючу обставину суд врахував те, що обвинувачений повернув випалчені йому кошти. У результаті його оштрафували на 1 700 грн та стягнули 1 307 грн за проведення судової експертизи.

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