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На Стрийській у Львові планують облаштувати додаткову смугу

Вероніка Рой

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У Львові хочуть облаштувати додаткову транспорту на вулиці Стрийській від кільцевої дороги до перехрестя з вул. Мікльоша. Про це інформує громадська організація «Зручне місто».

У громадській організації повідомляють, що міська комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення щодо облаштування додаткової смуги на вул. Стрийській від кільцевої дороги до перехрестя з вул. Мікльоша. Також передбачається реконструкція перехрестя вул. Стрийська-Мікльоша-Січових Стрільців (Сокільники).

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Крім цього було прийнято рішення створити робочу групу всіх управлінь, району, ЛКП «Львівавтодор» та поліції для напрацювання ескізного проєкту. Його мають опрацювати до 17 травня 2021 р.

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Фото: Зручне місто

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