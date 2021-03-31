До Дня театру п’ятьом діячам культури зі Львівщини присвоїли державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру культурних діячів, з яких п’ятеро – зі Львівщини. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Культурним діячам присвоєно державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність.
Зокрема, звання «Народний артист України» отримали:
- Євгеній Свєтліца – артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
- Надія Цибульська – артистка Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича.
- Ірина Швайківська – артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
Звання «Заслужений артист України» присвоїли:
- Андрію Чайковському – артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
Звання «Заслужений працівник культури України» отримав:
- Костянтин Ткаченко – завідувач трупи Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
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Вероніка Рой