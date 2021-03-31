До Дня театру п’ятьом діячам культури зі Львівщини присвоїли державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру культурних діячів, з яких п’ятеро – зі Львівщини. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Культурним діячам присвоєно державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Зокрема, звання «Народний артист України» отримали:

Євгеній Свєтліца – артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Надія Цибульська – артистка Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича.

Ірина Швайківська – артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Звання «Заслужений артист України» присвоїли:

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Андрію Чайковському – артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Звання «Заслужений працівник культури України» отримав:

Костянтин Ткаченко – завідувач трупи Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

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