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До Дня театру п’ятьом діячам культури зі Львівщини присвоїли державні нагороди

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру культурних діячів, з яких п’ятеро – зі Львівщини. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Культурним діячам присвоєно державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Зокрема, звання «Народний артист України» отримали:

  • Євгеній Свєтліца – артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
  • Надія Цибульська – артистка Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича.
  • Ірина Швайківська – артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Звання «Заслужений артист України» присвоїли:

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  • Андрію Чайковському – артистові оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Звання «Заслужений працівник культури України» отримав:

  • Костянтин Ткаченко – завідувач трупи Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

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