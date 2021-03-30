Виживають одиниці: у Львові жінка місяць проходила з відкритою виразкою шлунка

Медики лікарні швидкої медичної допомоги у Львові врятували 37-річну жінку, яка близько місяця проходила з перфораційною виразкою шлунка і навіть цього не підозрювала. Насправді, за словами лікарів, пацієнтці пощастило, адже у таких випадках виживають одиниці. Про це повідомили у пресслужбі лікарні у Facebook.

Організм жінки сам «прикрив» виразку печінкою, саме це допомогло врятувати життя. Олена (так звати львів’янку) звернулася до лікарів зі скаргами на біль у верхній частині грудної клітки. Вона упродовж останніх років страждала на розлади травної системи, тому біль в ділянці живота жінку не здивували.

Дивно й те, що кілька тижнів Олена проходила лікування у приватній клініці, але це не дало ніякого результату. У лікарні швидкої допомоги їй відразу поставили діагноз – перфораційна виразка шлунку, разом з тим ускладнення – піддіафрагмальні абсцеси, які викликали перитоніт (запалення черевної порожнини) та сепсис (зараження крові та внутрішніх органів). Так жінка, у якої стався прорив виразки у вільну черевну порожнину з надходженням у неї шлункового вмісту, проходила фактично місяць.

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Як зазначають медики, при таких важких станах виживають одиниці. Пацієнтку терміново прооперували.

«Складність хірургічного втручання полягала в утворенні щільного зрощення внутрішніх органів (печінки, шлунку, діафрагми та товстої кишки) та утворенні гнійників. Технічно вкрай складно встановити межі кожного органу та роз’єднати їх без будь-яких пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

Жінці провели розділення усіх органів, усунули інфекцію та ушили отвір в шлунку. На сьогодні Олена почувається добре та вже виписалася з лікарні.