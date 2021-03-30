У Чернівцях від COVID вилікували 100-річну пацієнтку

У Чернівцях медики вилікували від коронавірусної інфекції 100-річну пацієнтку. Жінка хворіла на коронавірус, мала пневмонію, перебувала на дотації кисню. Зі слів медиків, чернівчанка потрапила у лікувальний заклад вперше у житті і справилась з недугою. Про це пише інформаційне агенство АСС.

У родині Марії Тихонівни на початку весни на COVID захворіли члени її великої родини. Два тижні тому 100-річну пацієнтку госпіталізували у міську лікарню №1.

«Вона лікувалась вдома спершу. Коли стало гірше – відправили до нас. Це було у середині березня. Кожен з них мав позитивний ПЛР- тест. Типова клініка для коронавірусу, знімки ренгтенту і КТ. Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою», – розповідає старший лікар ІІ поверху ковідного відділення лікарні №1 Олена Крапивіна.

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У жінки були супутні хвороби, втім у такому віці, за словами медиків, це не дивно. За бабусею доглядали цілодобово всі гуртом: медики лікарні, а також родичі пацієнтки, котрі в цей час лікувались у цьому закладі.

«Це ми самі цілим колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї втішені, та й вона сама дуже радісно сприйняла день виписки», – зазначила Олена Крапивіна.

УЗД легень показала позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала у цій лікарні медсестрою. І цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше у житті.

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Фото: АСС