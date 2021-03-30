Під час карантину у Львові заборонили виступати вуличним музикантам

Під час посиленого карантину у Львові заборонили виступи вуличних музикантів. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС, інформує управління культури міськради Львова.

В управлінні нагадують, що посилений карантин у Львові продовжили до 12 квітня. Відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС, на час дії карантину забороняється проведення будь-яких масових заходів, в тому числі і вуличні мистецькі виступи.

«Закликаємо усіх виконавців вуличних мистецьких виступів дотримуватися встановлених карантинних вимог», – йдеться у повідомленні управління культури.

Нагадаємо, Львів пішов на карантин із 19 березня. Тоді вирішили припинити роботу закладів культури, ресторани та кафе почали працюватимуть лише на виніс, а масові заходи перенесли.

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Проте через стрімкий ріст захворюваності на COVID карантин у Львові продовжили щонайменше до 12 квітня. Також у місті ввели нові обмеження, зокрема, транспорт переходить в режим спецперевезень, а безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено. Про додаткові обмеження, що у діятимуть у Львові, дивіться за посиланням.

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