Захищав людей від квартирних аферистів. У Києві вбили активіста й добровольця

У Києві затримано підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста та добровольця, пише Українська правда.

«Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.

Реклама партнерів

Зусиллями правоохоронців ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Також встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Трьом затриманим повідомлено про підозру в умисному груповому вбивстві. Вирішується питання тримання нелюдів під вартою.

За даними УП, вбитий громадський активіст – Олександр Мандич із позивним «Ташкент».

Він був відомим у Києві активістом Майдану. Захищав людей від нападок рейдерів та квартирних аферистів. Друзі пов’язують його смерть саме з цією діяльністю, зокрема у справі фігурують вихідці із Луганська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.