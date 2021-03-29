ТОП-5 порад, як зменшити споживання цукру

У Центрі громадського здоров’я дали п’ять порад, які допоможуть зменшити споживання цукру у раціоні. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру.

Фахівці наголошують, що людині бажано вживати не більше 6 чайних ложок цукру в день.

У Центрі громадського здоров’я дають декілька порад, які допоможуть змінити раціон, не лишаючи себе гастрономічних задоволень:

Замініть споживання кондитерських виробів свіжими та сухими фруктами. Повірте – це теж дуже смачно.

Замість соків та газованих напоїв, які містять доданий цукор, оберіть свіжі фрукти та овочі або просто воду.

Зменшіть споживання соусів та кетчупів, які можуть містити багато цукру (краще споживати овочеві салати зі спеціями і травами).

Обмежте вживання фаст-фуду та напівфабрикатів. Так, в них теж є цукор.

Перестаньте додавати до чаю або кави по декілька ложок цукру.

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