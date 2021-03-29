ТОП-5 порад, як зменшити споживання цукру

У Центрі громадського здоров’я дали п’ять порад, які допоможуть зменшити споживання цукру у раціоні. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру.
Фахівці наголошують, що людині бажано вживати не більше 6 чайних ложок цукру в день.
У Центрі громадського здоров’я дають декілька порад, які допоможуть змінити раціон, не лишаючи себе гастрономічних задоволень:
- Замініть споживання кондитерських виробів свіжими та сухими фруктами. Повірте – це теж дуже смачно.
- Замість соків та газованих напоїв, які містять доданий цукор, оберіть свіжі фрукти та овочі або просто воду.
- Зменшіть споживання соусів та кетчупів, які можуть містити багато цукру (краще споживати овочеві салати зі спеціями і травами).
- Обмежте вживання фаст-фуду та напівфабрикатів. Так, в них теж є цукор.
- Перестаньте додавати до чаю або кави по декілька ложок цукру.
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Вероніка Рой