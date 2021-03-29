ОСТАННІ НОВИНИ

ТОП-5 порад, як зменшити споживання цукру

Вероніка Рой

|

У Центрі громадського здоров’я дали п’ять порад, які допоможуть зменшити споживання цукру у раціоні. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру.

Фахівці наголошують, що людині бажано вживати не більше 6 чайних ложок цукру в день.

У Центрі громадського здоров’я дають декілька порад, які допоможуть змінити раціон, не лишаючи себе гастрономічних задоволень:

  • Замініть споживання кондитерських виробів свіжими та сухими фруктами. Повірте – це теж дуже смачно.
  • Замість соків та газованих напоїв, які містять доданий цукор, оберіть свіжі фрукти та овочі або просто воду.
  • Зменшіть споживання соусів та кетчупів, які можуть містити багато цукру (краще споживати овочеві салати зі спеціями і травами).
  • Обмежте вживання фаст-фуду та напівфабрикатів. Так, в них теж є цукор.
  • Перестаньте додавати до чаю або кави по декілька ложок цукру.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...