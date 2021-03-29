Частина Личаківського району та Лисиничі 30 березня будуть без води

У вівторок, 30 березня, через проведення аварійно-ремонтних робіт частина Личаківського району та Лисиничі будуть без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Завтра на магістральному водогоні «Винники-Кривчиці» проводитимуть заміну аварійної ділянки трубопроводу. У зв’язку з буде призупинено подачу води до частини Личаківського району міста та Лисинич. Ремонтні роботи планують розпочати о 7.00 год. Триватимуть вони орієнтовно до 20.00 год.

Тимчасово без водопостачання будуть:

вул. Бігова;

вул. Поетична;

вул. Переможна;

вул. Глиняна;

вул. Визвольна;

вул. Ф. Вовка;

вул. Малі Кривчиці;

вул. А. Лотоцького;

вул. Іванова Гора;

вул. Приязна;

вул. Богданівська;

вул. Тракт Глинянський.

м. Винники;

с. Лисиничі;

с. Підбірці.

Водопостачання до решти Личаківського району Львова буде здійснюватись з пониженим тиском. Стабільне водопостачання очікується 31 березня о 6.00 год.

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