Частина Личаківського району та Лисиничі 30 березня будуть без води

У вівторок, 30 березня, через проведення аварійно-ремонтних робіт частина Личаківського району та Лисиничі будуть без водопостачання. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».
Завтра на магістральному водогоні «Винники-Кривчиці» проводитимуть заміну аварійної ділянки трубопроводу. У зв’язку з буде призупинено подачу води до частини Личаківського району міста та Лисинич. Ремонтні роботи планують розпочати о 7.00 год. Триватимуть вони орієнтовно до 20.00 год.
Тимчасово без водопостачання будуть:
- вул. Бігова;
- вул. Поетична;
- вул. Переможна;
- вул. Глиняна;
- вул. Визвольна;
- вул. Ф. Вовка;
- вул. Малі Кривчиці;
- вул. А. Лотоцького;
- вул. Іванова Гора;
- вул. Приязна;
- вул. Богданівська;
- вул. Тракт Глинянський.
- м. Винники;
- с. Лисиничі;
- с. Підбірці.
Водопостачання до решти Личаківського району Львова буде здійснюватись з пониженим тиском. Стабільне водопостачання очікується 31 березня о 6.00 год.
Вероніка Рой