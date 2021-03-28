ОСТАННІ НОВИНИ

Росіян, які незаконно переїхали до Криму – видворять

Андрій Котенський

|

Громадяни Росії, які незаконно переїхали на територію окупованого Росією Криму, будуть депортовані. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, пише Українська правда.

«Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, співучасники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їх доля… Я не люблю слово «депортація», воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни», – наголосив Олексій Резніков.

Резніков наголосив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадяни Росії прибули на окуповану територію законним шляхом, то «напевно, до них не буде питань».

Реклама партнерів

Як відомо, наприкінці жовтня в МЗС повідомляли, що окупанти витісняють українське населення з Криму, переселяючи туди російських громадян. За російською статистикою, близько 100 тисяч росіян заїхали до Криму, неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. В МЗС вважають, що на український півострів прибуло принаймні 500 тисяч росіян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти
Наталя ДУЛЯБА
Смерть дитини через неприкріплений люк у Львові: хто має відповісти

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув 10-річний хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі по...

Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова
Віктор КОРНІЄНКО
Замість Центру польської культури – споруда-потвора у центрі Львова

Будинок-привид, споруда-потвора, що оголеними колонами височить на початку вулиці Шевченка на розі з  вулицею Князя Ярос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...