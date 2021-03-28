Росіян, які незаконно переїхали до Криму – видворять

Громадяни Росії, які незаконно переїхали на територію окупованого Росією Криму, будуть депортовані. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, пише Українська правда.

«Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно. Але вони, по суті, співучасники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їх доля… Я не люблю слово «депортація», воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни. Це право будь-якої країни», – наголосив Олексій Резніков.

Резніков наголосив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадяни Росії прибули на окуповану територію законним шляхом, то «напевно, до них не буде питань».

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Як відомо, наприкінці жовтня в МЗС повідомляли, що окупанти витісняють українське населення з Криму, переселяючи туди російських громадян. За російською статистикою, близько 100 тисяч росіян заїхали до Криму, неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. В МЗС вважають, що на український півострів прибуло принаймні 500 тисяч росіян.

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