На розмінування Донбасу піде до 30 років

На розмінування окупованих східних територій знадобиться близько 25 – 30 років. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, пише Українська правда.

За словами міністра, висновки зроблені на досвіді Хорватії з ліквідації наслідків бойових дій 1991-1995 років, що відбувалися при виході країни зі складу Югославії.

Він наголосив, що суму, необхідну на очищення Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій та проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії — мова йде про сотні мільйонів євро.

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Міністр також нагадав, що, на думку фахівців, нині щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

«25 років тому закінчилася та війна, а вони (у Хорватії – ред.) досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні, цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км. І якщо математично підійти, то один день війни дає п’ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30», – повідомив Олексій Резніков.

Фото: УКРІНФОРМ

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