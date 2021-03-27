У Львові відновили унікальний вітраж

Львівська реставраторка Марія Шумська-Барвінок відновила унікальний вітраж у будинку на вулиці Левицького №26, що у центрі Львова. Унікальність вітражу в тому, що він є стелею холу житлового будинку на першому поверсі та водночас підлогою у квартирі на другому поверсі, пише Galnet.

Вітраж, над яким реставраторка працювала майже два місяці. Точної дати його виготовлення в архівах немає, але запроектований він був ще при будівництві самого будинку, більше ста років тому.

Цікаво, що у 2012 році цей вітраж намагалися викрасти.

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Перед відновленням вітраж уже прогнувся і був у поганому стані, комунальники його навіть частково замалювали фарбою.

«Вітраж виявився настільки прозорим, що знизу було б видно все, що діється в квартирі. Тому я зверху на вітраж поклала безбарвне скло, яке має трохи фактури. Воно не впаяне, а просто лежить зверху, світло не забирає», – розповіла журналістам реставраторка Марія Шумська-Барвінок.

Відновлення вітражу замовив та оплатив власник квартири, у якій розташований вітраж. Господарі квартири також поклали на вітраж підсвідку. Одна працює реагуючи на рух у холі, а верхня вмикається з квартири.

Як відомо, будинок №26 на вул. Левицького – пам’ятка архітектури місцевого значення. Збудований у 1914 році за проектом архітектора Фердинанда Касслера. Вестибюль у будинку оформлений масивними колонами іонійського ордеру та делікатними рельєфами.

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