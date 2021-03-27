Суд відправив під варту екснардепа Семенченка

Печерський районний суд Києва відправив під варту до 24 травня колишнього народного депутата «Самопомочі» Семена Семенченка. Його разом із «позаштатним агентом НАБУ» Євгеном Шевченком підозрюють у створенні незаконної приватної військової компанії (ПВК), повідомляє Громадське.

Семенченку призначили арешт без можливості внесення застави. Прокурор заявив, що протягом двох останніх днів Семенченко нібито переховувався від слідства, тому він може спробувати зробити це знову.

Обвинувачення також вважає, що Семенченко має значні зв’язки, тому може знищити докази, впливати на свідків і давати вказівки іншим підозрюваним, в тому числі і потенційним.

Реклама партнерів

Водночас захист заявив, що доказів незаконної діяльності Семенченка в матеріалах справи немає. А ось сам підозрюваний запевняє, що від слідства не переховувався.

Він також додав, що не причетний до незаконних дій та попросив його не арештовувати: «Вважаю, що ця справа — провокація російських спецслужб, які ввели в оману СБУ».

Семенченку інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), а також ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією). За це загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Що це за справа?

24 березня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заявили, що викрили приватну військову компанію (ПВК), яка діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій та укладала контракти з різноманітними групами з країн Близького Сходу.

Можливими організаторами ПВК правоохоронці зазначили ексдепутата Семенченка та «таємного агента НАБУ» Шевченка. За даними слідчих, вони є можливими організаторами та учасниками схеми з увезення військових запчастин та товарів подвійного призначення з Росії. Пізніше ці товари продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами, кажуть в СБУ.

За даними «Слідство.Інфо», ПВК, пов’язана з ексдепутатом Семенченком, працювала в інтересах олігарха Коломойського.

У складі організації, за даними слідства, є понад 150 людей. Їх вербували серед колишніх військових та правоохоронців із досвідом участі у бойових діях та готували на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області.

Правоохоронці провели 80 обшуків у Києві, Київській та Донецькій областях за місцями проживання та тренування фігурантів, де серед іншого знайшли великий склад зброї.

25 березня Печерський районний суд Києва відправив колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новікова (позивний «Хаммер»), Ігоря Орленка (позивний «Соболь») та Сергія Акимовича під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 26 березня суд відправив під варту до 24 травня Євгена Шевченка.

Фото: УНІАН

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.