Поблизу Страдча собака напав на дитину

На Львівщині патрульні супроводили до лікарні постраждалого 8-річного хлопчика, якого покусав собака.

За даними правоохоронців, сьогодні вдень на автодорозі Львів–Краковець, біля населеного пункту Страдч, до патрульних звернувся водій вантажного автобуса і попросив допомоги. Він віз до лікарні у місто Новояворівськ покусаного сусідським собакою 8-річного сина. У хлопця були значні ушкодження обличчя.

Екіпаж, ні на мить не зволікаючи, увімкнув сирени та супроводив покусану дитину до лікарні.

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