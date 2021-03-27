На Львівщині загинув водій трактора

У селі Макунів, Яворівського району Львівщини, під час польових робіт загинув водій трактора. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 березня, близько 11:30 на вулиці Підгірній.

Під час польових робіт водій трактора DongFeng, 64-річний мешканець с. Макунів не впорався з керуванням, від чого чого трактор перекинувся на правий бік.

Реклама партнерів

Від отриманих травм водій трактора загинув на місці події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.