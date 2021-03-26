На Львівщині завершують рекструкцію найбільшого в регіоні стадіону: коли відкриття

Реконструкція стадіону імені Лева Броварського у Самборі вже на завершенні. Наразі підрядники вмонтовують глядацькі трибуни. Відкрити спортивну споруду планують у травні. Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Стадіон розрахований на 2 500 глядачів. Загальна вартість робіт становить 25 млн грн, з яких 17 млн грн – з державного бюджету.

«Тут можна буде займатись футболом, волейболом та легкою атлетикою. Стадіон імені Лева Броварського – це найбільш масштабний спортивний проєкт в області на субрегіональниму рівні, який є дуже необхідним як для міста так і усього району», – зазначив Юрій Бучко.

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Цьогоріч на Самбірщині також облаштують чотири спортивні майданчики – у Тершові Старосамбірської громади, Міженці Добромильської громади, Бабина Новокалинівської громади та у місті Рудки. З обласного бюджету на спорудження цих об’єктів скерували понад 3 млн грн.

Зазначимо, що у 2021 році на Львівщині з’явиться 13 спортивних майданчиків та три стадіони – у Стрию, Сокалі та Мостиськах.

Як додав Бучко, громади також можуть отримати державну субвенцію у розмірі 500 млн гривень на спортивні об‘єкти. Для цього кожна ОТГ має передбачити співфінансування з місцевого бюджету. Пропозиції щодо включення спортивних об’єктів до переліку Мінмолодьспорту прийматиме впродовж 20 днів. Об‘єкти реалізовуватимуть у межах президентської програми «25 спортивних магнітів».

Фото Юрія Бучка

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